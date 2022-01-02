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Siverek'te şarampole düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aşırı kar ve tipi nedeniyle şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı kar ve tipi nedeniyle şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.


Kaza, Siverek-Karacadağ yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cebrail Ç. idaresindeki 35 ACD 187 plakalı otomobil, şehir merkezine döndüğü sırada yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada araç içerinde bulunan sürücü ile birlikte Halime (32), Hayrunnisa (13), Buse Nur (10), Meryem (6) ve Melek Ç. (1) yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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