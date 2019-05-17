Siverek'te şehit aileleri ile gazi ve yakınlarına İftar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, şehit aileleri ile gazi ve yakınlarına iftar yemeği verdi.

Siverek Belediyesi Paşa Konağı sosyal tesisinde düzenlenen iftar programına, İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Hayati Yazıcı, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

İftar yemeği öncesi konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler,” Aziz Şehitlerimizin yakınları, değerli gazilerimiz ve değerli konuklarımız Siverek Kaymakamlığımızca düzenlenen iftar programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birlik beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında iftarımızı biz en kıymetlilerimizle paylaşmak istedik. Şehitlerimizin aziz hatıralarını, bir nebze olsun yad etmek istedik. Gazilerimize sağlık, sıhhat dilemek istedik, bu iftarımıza bizleri kırmayıp teşrif ettiniz, sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum. Başta Kaymakamlığımız olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşları sizlerin emrindedir, her zaman kapımız sizlere açıktır. Biz memnuniyetle sizlere hizmet etmekten, sizleri başımızın üzerinde tütmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bu vesileyle ben aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

İftar programına katılan şehit ve gazi aileleri, İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçilere teşekkür etti.