Siverek'te, şehit polisler mezarları başında anıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Siverek Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Siverek İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 6 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu. Şehit polislerin mezarlarına karanfil de bırakıldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile çok sayıda polis hazır bulundu.