Siverek'te şehit ve gazi çocuklarına kolejde tam burslu eğitim imkanı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kolej, şehit ve gazi çocuklarına tam burslu eğitim imkanı sağladı.

Siverek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü binasında bir araya gelen kolej yönetimi ile Siverek Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği arasında protokol imzalandı. Yapılan protokole göre, şehit ve gazi çocuğu olduğuna dair onaylı belge ile özel okula başvuranlar, okuldaki tüm eğitim kademelerinden yüzde 100 burs imkanıyla faydalanabilecek. Yapılan protokole göre şehit ve gazilerin ikinci derece yakınlarına da yüzde 50 indirim sağlanacak.

Okul kurucularından Ramazan Erdoğan yaptığı açıklamada, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılında şehit ve gazilerimize olan minnetimizi az da olsa ödemek amacıyla bu protokolü imzaladık. Bu protokol ile şehitlerimize bir vefa borcu olarak şehit ailelerine yüzde 100, yakınlarına da yüzde 50 eğitim bursu sağladık. Hayırlı olsun” dedi.

Siverek Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Gözcü de ”Müdürümüz Sayın Ramazan Erdoğan'ın şehit ve gazi yakınlarına tanıdığı olanaklardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.