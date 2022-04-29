Siverek'te Sıfır Atık Projesi tesislerinde hummalı çalışma

Diyarbakır kara yolu 5'inci kilometresinde yapımına başlanan ve fiziki yapısı ortaya çıkan tesislerde hummalı çalışmalar devam ediyor. Projeyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve en az düzeye indirilmesi hedefleniyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından atık miktarının fazla olduğu mahallelerde mobil merkezleri kurulması planlanırken 13 farklı kategoride atık toplanması düşünülüyor. Elektronik, kâğıt, metal, cam, plastik, giysi, bitkisel yağ ve pillerin düzenli olarak toplanacak. Kamu kurumlarına da ambalaj atığı toplama konteynerleri yerleştirilecek. Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesislerde hayvansal gübrenin işlenerek elde edilecek kompost gübrenin park ve yeşil alanlarda kullanılması amaçlanıyor. Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, tesisin tamamlanmasıyla atığın en asgari düzeye düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Tesisin önemine değinen Karahan, “Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın Ankara'da temasları sırasında yürüttüğü yoğun ziyaretler sonrası kentimize kazandırdığı çok önemli bir projedir” dedi.

Çevre mühendisi Şükrü Karaca da proje ve tesisle ilgili bilgi verdi.