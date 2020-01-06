Siverek'te sigara bırakma polikliniği açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sigara bırakma polikliniği açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde sigarayı bırakmak isteyen bağımlılara yardımcı olmak ve sigarayı bıraktırmak amacıyla poliklinik açıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr.Osman Güzen tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından bağımlılıklarla mücadele kapsamında yurt genelinde verilen bir hizmeti, ilçemize de getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sigarayı bırakmak amacıyla destek isteyen tüm vatandaşlarımıza hafta içi salı ve çarşamba günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verilecek. En büyük hedefimiz, sigara bırakma polikliniğimize başvuran hastalarımızın tamamına sigarayı bıraktırmak ve tekrar başlamasını engellemektir'' dedi.