İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekiplerince silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekiplerince silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi.


Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir adrese Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği adreste yapılan aramada bir otomatik tüfek, yaklaşık 300 mermi, çok sayıda şarjör ile farklı tabanca ve tüfeklere ait parçalar bulundu. Polis olayla ilgili M.S.Ş. isimli şahsı gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.