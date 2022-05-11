Siverek'te silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karakeçi kırsal bölgesinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermi ile F.Y. (59) yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olay yeri ve hastanede yeni bir olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.