Siverek'te silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlemeyen silahlardan çıkan mermiler Cengiz K. ve Mustafa Oktay B. 'ye isabet etti.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Polis kavganın ardından yaptığı incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.