İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar vefat etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arabada saldırıya uğrayan kırsal mahalle muhtarı hayatını kaybettiOlay Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arabada saldırıya uğrayan kırsal mahalle muhtarı hayatını kaybetti


Olay Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zincirliçay kırsal mahalle muhtarı İlhan Kırtay, kendisine ait tesisten arabasına binerek ayrılacağı sırada, aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.


Saldırıda ağır yaralanan Kırtay, yakınları tarafından otomobille hastaneye kaldırılmak istendi, yaralı yolda ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.


Kırtay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayı duyan Kırtay'ın akrabaları, hastaneye akın ederken, polis ve jandarma başka bir olayın meydana gelmemesi için güvenlik önlemleri aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.