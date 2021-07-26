Siverek'te son bir ayda korkutan korona virüs tablosu: Tam 15 kat yükseldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son bir ay içerisinde korona virüs vaka sayıları 15 kat arttı, son 3 ay içerisinde de ilk ölüm gerçekleşti.

Siverek İlçe Kaymakamlığına vekâletten atanan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, ilçede görev yapan gazetecilerle korona virüs hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Akın, son bir ay içerisinde ülke genelinde olduğu gibi Siverek'te de vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, tek çözümün aşı olduğunu vurguladı.

Vaka sayıları 26 gün içerisinde 15 kat arttı

Mustafa Akın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada,' Siverek'te son bir ay vaka sayılarının 15 kat arttığına dikkat çekerek' söyle konuştu,” Maalesef ilçemizde aşı uygulamasında istediğimiz oranı bulamadık, birçok il ve ilçeden de gerideyiz bundan dolayı vaka sayılarında artış oluyor, milletçe bu hastalığı bitirmenin tek çaresi herkesin aşı olmasıdır. Sivereklilerden ricam devletimizin bize sunduğu bu hizmetten yararlanmaları ve herkesin aşı olmasıdır. İlerde ki tarihlerde okullar açılacak, böyle tırmanış devam ederse, nasıl bir eğitim öğretime geçeceğimizi bizde kestiremiyoruz. Tek çözüm aşıdır” dedi

Korondan son üç ayda ilk ölüm gerçekleşti

Siverek ilçesinde son 3 ayda koronadan hiç ölümlerin yaşanmadığına dikkat çeken Mustafa Akın, ‘vakaların artmasıyla beraber ilçede 3 aydan sonra ilk ölümün geçtiğimiz günlerde yaşandığını ve hayatını kaybeden vatandaşında aşı olmadığını” söyledi

Hastanede yatış beş kat arttı

Yalancı baharın bittiğini ve herkesin duyarlı ve dikkatli olmaya çağıran Kaymakam Akın, ”Maalesef yalancı baharı geride bıraktık ve tekrardan koronada tırmanış başladı, Siverek Devlet Hastanesinde son bir ay içerisinde hasta yatış sayısı beş kat arttı. Vatandaşlardan ricamız zaman kaybetmeden aşılarını olmalarıdır” diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren bilgilendirme toplantısında, ilçede görev yapan gazeteciler ile İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen hazır bulundu.