Siverek'te taşan dere suları köprüyü yıktı, öğrenciler ölümden döndü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Kırsal Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından ilkel metotlarla yapılan ve öğrencilerin okula gitmek için kullandıkları köprü öğrencilerin geçişinden sonra yıkıldı. Şans eseri köprüde öğrencilerin olmaması faciayı önledi.

Olay, Siverek'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üstüntaş Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağışlar yüzünden okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler, köprüden geçerek okula gitmeye çalıştı. Veli ve öğretmelerin yardımıyla taşan dereyi geçen öğrenciler, zor anlar yaşadı.

Öğrencilerin geçişinden sonra, mahalle sakinleri tarafından ilkel şartlarda yapılan köprü dere sularına dayanamayarak yıkıldı. Öğrencilerin köprüden geçişi ve köprünün yıkıldığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

Daha sonra edinilen bilgilere göre, köprünün bir bölümü yıkılırken, derenin karşı tarafına geçmeye çalışan vatandaşların mahsur kaldığı öğrenildi.