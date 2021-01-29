İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te torbacılara operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Siverek'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10823 gram kubar esrar, 3,62 gram toz esrar, 8,56 gram bonzi ve 1,35 gram metamfetamin maddeleri ele geçirilirken, V.C. , T.T. , M.A. , M.S. , M.T. , F.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 6 kişi, işylemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.