Siverek'te Trafik Haftası'nda ‘öncelik yayanın' etkinliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik haftası nedeniyle ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi.

Ülke genelinde her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasından kutlanan Trafik Haftasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de bu yıl ilan edilen “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” nedeniyle ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla kutlandı. Etkinlik kapsamında Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Mustafa Remzi Bucak Bulvarında gerçekleştirilen çalışma kapsamında araç sürücülerine broşürler dağıtılarak, sürücüler yaya geçidi hakkında bilgilendirildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği katılan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ilçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma komutanı Hayri Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'da öğrencilerle birlikte güvenli yaya geçidinden geçti. Trafik haftası nedeniyle böyle bir etkinliğin yapıldığını belirten Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler,” Bu çalışma ile sürücülere hem trafik kurallarının hatırlatılması hem de yeni uygulamaya başlanan yaya öncelikli trafik uygulamasına dikkat çekmek için buradayız. Sürücüler trafik kurallarına uydukça kaza oranlarında büyük düşü yaşanıyor. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde kırk trafikte bir düşüş yaşandı. Bunun için hepimizin trafik kurallarına uymamız gerek” dedi

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın çok olumlu olduğunu belirten sürücüler, böyle çalışmaların devam edilmesini istedi.