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Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Hilvan - Siverek karayolunun Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi Mehmet Ali A (27) yönetimindeki 06 EMH 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Şerif A (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Ali A. (18), M. Ali A (27), Mahide A. (64) ve Sosın A. (18) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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