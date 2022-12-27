İhlas Haber Ajansı

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Siverek'te trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, M.S'nin kullandığı 06 ZTH 21 plakalı kamyon, Diyarbakır yolu 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.S. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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