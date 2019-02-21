Siverek'te trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu 4'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Eyüp G. idaresindeki 01 KL 462 plakalı otomobil, Mahmut K.'nın kullandığı 19 AV 828 plakalı araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile Huriye K. ve isimi öğrenilemeyen dört yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.