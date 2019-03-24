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Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Siverek-Adıyaman karayolunda Nisibbi köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kadir T. yönetimindeki 34 LE 8399 plakalı araç ile Hacı Yusuf K. idaresindeki 02 AAH 666 plakalı otomobil, Nisibbi köprüsü çıkışında çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Hediye K., Ömer Faruk K., Ayni K., Orhan B. ve Bahar T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek ve Kahta Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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