İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Nüsret G.'nin kullandığı 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki tarlada bulunan taşlık alana devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken araçta bulunan Mizgin G. (11), Gazal G. (17), Sümeyye G. (7), Bünyamin G. (5), Züleyha G. (1), Azize G. (16) ve Servet G. (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.