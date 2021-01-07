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Siverek'te trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Siverek - Karacadağ karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet F.'nin kullandığı 63 AAC 246 plakalı otomobil ile Hikmet Ş. idaresindeki 06 YA 1746 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile İsmail K., Zozan K., Furkan K.,Gökselin Ş., Yakup Ş. ve İkram Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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