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Siverek'te trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Siverek - Çermik karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Barış Barcin yönetiminde bulunan 35 AC 7315 plakalı kamyonet, sürücünün hakimiyetini yitirmesi üzerine şarampole devrildi. Kazada sürücü B. ile kamyonette bulunan Ferhat G, Mahmut G, Sedat G, Mehmet Sıdık G, Fehmi G, Yüksel G ve Sinan Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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