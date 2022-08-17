Siverek'te trafik sinyalizasyon çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Siverek İlçesinde kavşak, ana arter ve yeni açılan yollarda akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,7/24 hizmet anlayışı ile sinyalize sistemlerinin rutin olarak bakım ve onarım çalışmasını yapıyor. Anlık arıza ve kazalara müdahale eden Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü personelleri Siverek İlçesinde sinyalize ve elektronik ekipmanların temizlik ve modernizasyon işlemlerini tamamladı. Siverek ilçesinde başlanan çalışmalar tüm il geneline yayılarak 40 adet sinyalize kavşak daha yapılacak. Şanlıurfa ve ilçelerde son 2 yılda yapılan çalışmalar neticesinde 70 olan sinyalize kavşak sayısı 150' ye ulaşacak.

Endüstriyel pano, alt yapı kabloları, araç sayım kameraları ve uyarıcı LED ışıkların bakımı ve temizliği yapılarak trafikte güvenli ulaşım sağlanıyor. Trafik kontrol merkezindeki görevliler tarafından sürekli takip edilen kavşaklarda oluşan arızalar anında gideriliyor.