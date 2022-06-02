Siverek'te üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Kentin farklı noktalarında deforme olan sokakların düzenlenmesi amacıyla Fen İşleri ekipleri bir yandan betonlama çalışmalarına hazırlık yaparken bir yandan da üst yapı çalışmalarına ağırlık vererek sokakları yeniliyor.

İlçenin Dicle ve Hacıömer mahallesinde beton çalışmaları devam ederken Camikebir ve Bağlar mahallesinde ise kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

İlçenin 5 ayrı noktasında üst yapı ve kaldırım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır şunları kaydetti. ''Bir süre önce farklı kurumlarca alt yapı çalışmaları sonucu deforme olan sokaklarımızda Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Gerek beton çalışması gerekse kilitli parke taşı çalışmalarına ağırlık vererek sokaklarımızı modern hale getiriyoruz, çalışmalar çerçevesinde vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturarak çalışmalarımıza devem ediyoruz'' dedi.

Mahallede yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür eden Dicle Mahalle Muhtarı İsmet Bilgen ise şunları kaydetti. ‘'Mahallemizdeki sokaklarda yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı deforme olmuştu, sağ olsun belediye başkanımız talebimizi geri çevirmeden tüm sokaklarda beton yol çalışması başlattı. Sokaklarımız çok güzel oldu inşallah daha güzel olacak emeği geçen herkese mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.