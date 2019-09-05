Siverek'te yaz anaokulu uygulaması sona erdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde GAP İdaresi ve UNICEF işbirliğiyle Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) uygulanan yaz anaokulları projesinin kapanış etkinliği yapıldı.

İlçenin Güney Mahallesinde bulunan ÇATOM binasında yapılan etkinlik kapsamında, anaokulunu başarıyla bitiren öğrencilere başarı belgesi ile çanta hediye edildi. Program sonunda minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte pasta kesti. Velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, öğrenci ve velilere yapılan pasta ve değişik ikramlarla sona erdi. Çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Siverek ÇATOM birim sorumlusu Aysel Güzeller,” Yaz Anaokulu Programı GAP, UNICEF ve ÇATOM işbirliğiyle, öğrencileri birinci sınıfa hazırlamak için yürütülen bir çalışmadır. Kurslarımız ağırlıklı olarak eğitime hazırlık kurslarıdır. Amacımız çocukların erken yaşta potansiyellerine erişebilmelerini sağlamaktır. Bu kurslarımızda 4 ve 6 yaş arası çocuklarımıza eğitim verdik ve bugünde bu öğrencilerimiz kursları başarıyla bitirerek, başarı belgelerini aldı” diye konuştu.