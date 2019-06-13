Siverek'te yaz Kur'an kursları başlıyor

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 2 ay sürecek olan Kur'an Kursları başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl okulların kapanmasıyla birlikte düzenlediği yaz Kur'an kurslarının bu yıl 17 Haziran 2019 tarihinde başlanacağı belirtildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, bu yıl 25 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Mahmut Yıldızbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yazın çocuklarımızın din eğitimini görmesi ve vakitlerini boşa geçirmemeleri için her yıl olduğu gibi bu yılda 17 Haziran'dan itibaren Yaz Kur'an Kursu programı çerçevesinde Türkiye genelinde bir çalışma başlatmıştır. Aynı şekilde Siverek İlçe Müftülüğü olarakta tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak 17 Haziran'da Kur'an kurslarımız başlayacak ve 9 Ağustos'ta bitecek olan, 8 haftalık bir yaz Kur'an kursları eğitim süreci başlayacaktır. Tabii yaz Kur'an Kursları dediğimizde aklımıza sadece şu gelmesin, çocuklarımız gidiyor Kur'an-ı Kerim, temel bilgiler öğreniyor ve sonra eve gidiyorlar. Biz Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız ortak protokoller çerçevesinde 2 ay boyunca çocuklarımıza hem dini eğitim hem kültürel ve hem de sosyal etkinlikler çerçevesinde hizmet sunmaya çalışacağız” dedi

"Amacımız cami ile çocuğu bir araya getirmek"

Yaz Kur'an kurslarında amaçlarının cami ile çocuğu bir araya getirmek olduğunu söyleyen Yıldızbaş, "Burada Hz Muhammed dönemindeki cami ve mescitlerin fonksiyonlarını günümüzde yaşatmayı hedefliyoruz. Hz Muhammed'in hayatına baktığımızda o dönemin Camilerinde sahabenin çocuklarının sürekli olduğunu, orada oyun oynadıklarını görüyoruz. Onun için Camilerin çocukların zihin yapılarında yer almasını amaçlıyoruz. İnşallah bu kurslarımız çocuklarımız için çok verimli geçecektir” diye konuştu