İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te yoğun sis etkili oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde itibaren yoğun sis etkili oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde itibaren yoğun sis etkili oldu.


Son zamanlarda etkili olan yağmur yağışları sonrasında, Siverek'li vatandaşlar güne etkili sis ile uyandı. Yoğun sis özelikle kırsal alanlarda ve Siverek Şanlıurfa karayolunda etkili olurken, zaman zaman görme mesafesinin 20 metreye düştüğü karayolunda, sürücüler zor anlar yaşadı.


Karayolları ekipleri yollarda kontroller yaparak, sürücülerin yavaş ilerlemesi konusunda uyarılarda bulunurken, Meteoroloji bölgede yoğun sisin zaman zaman aralıklara devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.