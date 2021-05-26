Siverek'te yol çalışmaları tamamlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin Siverek kırsal mahallelerinde yaptığı yol çalışmalarıyla bölge sakinleri daha konforlu bir ulaşım imkânı bulacak.

Siverek ilçesinde 665 km greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 412 kilometre stabilize yol yaparak asfalt serimi için son hazırlıklarını tamamladı. İlçe kırsalında 57 kilometre mekanik yol yaparak yolların kalite standardını yükselten ekipler, 63 kilometre sathi kaplama yol çalışması da yürüttü.

2021 yılı asfalt sezonu hazırlıkları için çalışmalarına tam hız devam eden Büyükşehir Belediyesi, Siverek kırsalında 7 ayrı noktada çalışmalarını sürdürürken 11 kilometre beton yol, 16 bin 973 ton asfalt ile yolların bakım ve onarımları tamamlandı. Ayrıca alt yapıda 6 bin 330 metre beton boru uygulaması da yapıldı.

Kırsal mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri yollarının asfalta hazır hale getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.