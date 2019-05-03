Siverek'te yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.
İlçeye bağlı kırsal Dağbaşı Mahallesi ile çevre mahallelerde başlayan sağanak yağış, yerini kısa süreliğine doluya bıraktı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu yüzünden bazı evlerin camları kırılırken, çatılarda bulunan güneş enerji sistemleri hasar gördü.
Dolu yağışı sırasında dışarı çıkmaktan korktuklarını söyleyen vatandaşlar, dolunun yumurta büyüklüğünde olduğunu gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirtti.