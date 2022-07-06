Siverek'te Zabıta ekipleri bayram öncesi gıda denetimlerini sıklaştırdı

Siverek'te Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan market ve bakkallarda gıda denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe merkezinde bulunan marketlerde bayram öncesi tarihi geçmiş ve bozulmuş gıdaların kontrol edildi. Market reyonlarında bulunan ve tarihi geçen gıdalara el konuldu. Tarihi geçmiş gıda bulunan market ve bakkallara cezai işlemin uygulanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zabıta memuru Murat Ölçen, ''Kurban bayramı öncesi gıda ürünü satan market ve bakkallarda denetimlerimizi sürdürüyoruz, özellikle Bayram şekeri, lokum ve benzeri gıdalara yönelik denetim yapıyoruz, tarihi geçmiş ve bozuk gıda kontrolü yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için kontrollerimiz devam edecek” diye konuştu.