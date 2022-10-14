Siverek'te zincirleme kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa Karayolu 5'inci kilometresinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek Sanayi Kavşağı'nda 3 otomobil zincirleme kazası sonucu birbirine girdi. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan İhsan T., Veysi T., İbrahim T., Mücahit Ç. ve Bekir Hakan Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, Siverek-Şanlıurfa Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, otomobillerin yoldan çekilmesi ve karayollarına bağlı ekiplerin yolu temizlemesi sonrası tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.