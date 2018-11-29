Siverek'teki tüm okullarda okuma seferberliği başlatıldı

Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler tarafından, okuma kültürünü yaygınlaştırmak, okuyan ve düşünen bireyleri yetiştirmek amacıyla, "Okuyan ve Yaşayan Siverek' projesi kapsamında tüm okullarda kitap okuma seferberliği başlatıldı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim öğretim yapan tüm okullara gönderilen yazıda, "Okuyan ve Yaşayan Siverek" projesi kapsamında ilçedeki özel ve resmi tüm okullarda, öğretmenlerinde dahil olacağı okuma saati uygulaması yapılacaktır. Bu okuma saatinden kesinlikle taviz verilmeyecektir" denildi. Yazıda her gün öğrencilerin kitaplarını yanlarında bulundurmaları için çalışmalar yapılması istendi.

Okullar denetleniyor

Ayrıca Siverek Kaymakamlığı Yazı İşleri müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve proje koordinatörlüğüyle beraber yapılan ziyaretlerde okullarda yapılan okuma seferberliği denetlenerek, öğrenciler okumaya teşvik edileceği belirtildi.

Proje ile ilgili bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Yapılan çalışma ile öğrencilerimizde okuma konusunda büyük bir istek görüldü. Bu nedenle İlçe Kaymakamımız Mustafa Çiftçiler tarafından başlatılan ve Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Müdürü İbrahim Görgen koordinatörlüğünde sürdürülen, "Okuyan ve Yaşayan Siverek" projesi kapsamında ilçedeki tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve idarecilerin de katılımıyla okuma saati uygulamasına başlandı. Proje kapsamında tüm okullarda bir saat okuma yapılıyor. Okullardaki ziyaretlerimizde ve aldığımız olumlu raporlarda öğrencilerimizin okumaya büyük bir önem verdikleri ve projenin amacı yolunda olumlu bir şekilde ilerlediğini memnuniyetle görmüş bulunmaktayız. Bu projedeki gayemiz ve hedefimiz okullarla sınırlı kalmayan, topyekun okuma seferberliğine iştirak eden bir Siverek inşa etmektir. Biz ilçemizin güzel şeylerle anılmasını ve Siverek ilçemizin bunu fazlasıyla hak ettiğine inanıyoruz” diye konuştu.