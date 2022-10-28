Siverek'ten mevsimlik göç seralarla önlenecek

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, yapımı süren sera alanında incelemelerde bulundu.

Beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Çakmak, planlanan program dahilindeki çalışmaların tamamlanmasını isteyerek, seranın kısa sürede hazır hale gelmesini beklediklerini söyledi. İstihdam konusunda önemli adımlar attıklarını ve çalışmaların devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, “Belediyemiz bünyesinde kurulan Siverek Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve GAP İdaresi iş birliğince 7 dönümlük bir arazide ser projemizde çalışmalar devam ediyor. Projemizin her aşamasını yakından takip ediyor ve çalışmaları yerinde inceliyoruz. Şu anda seradaki çalışmalarımızda sona geldik. Yakın zamanda üretim aşamasına geçtiğimizde özellikle mevsime uygun üretim yapılması amacıyla hizmete açacağız'' dedi.

“Aynı zamanda istihdama yönelik katkı sunacağız”

Sera projesinde önceliğin istihdamı arttırmak olduğunu aktaran Çakmak, “Tarımsal çalışmalarda ileri düzeyde olsak da seranın faaliyete başlamasıyla bir nebzede olsa mevsimlik göçü önleme fırsatı yakalamış olacağız. Seranın üretim aşamasında ilk etapta 60 ila 70 ailemizin çocuklarıyla birlikte mevsimlik işçi göçünü önlemiş olacağız. Kendi memleketlerinde kalıp kendi ürettikleri hem ailelerine katkı sağlayacak hem de üretime destek olacaklar. İlerleyen dönemlerde sera projesinin devamı niteliğinde farklı tarımsal faaliyetlerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Siverek'e ve halkımıza hayırlı olsun'' diye konuştu.