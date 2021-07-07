Soğan bu yıl Şanlıurfa'da çiftçiyi üzdü

Satış fiyatının maliyeti karşılamadığını söyleyen çiftçi, Karadeniz şivesiyle konuşarak üreticilerin zor durumda olduğunu söyledi.

Soğan fiyatlarının bu yıl düşük olması Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki çiftçileri üzdü. Toptan satış fiyatının maliyeti kurtarmadığını iddia eden çiftçi, bu nedenle tarlada çalışan yevmiyeciye de yüksek ücret ödeyemediklerini belirtti. Viranşehir ilçesine bağlı Yollarbaşı kırsal Mahallesinde tarlasına ektiği soğanları toplatan Haluk Yıldız, ailelerin para kazanmak için çocuk ve yaşlı demeden tarlada çalıştığını belirtti. Sadece soğan üreticisinin değil diğer üreticilerin de zor durumda olduğunu söyleyen Yıldız, işçilere 65 TL yevmiye verdiklerini söyledi. Yıldız, yaklaşık 35 dönüm arazi üzerinde ektiği 200 ton soğanı toptan 9 bin liraya sattı. Şu anda parkta oynaması gereken çocukların tarlada çalıştığını belirten Yıldız,” Şu çocuk çalışıyor. Şu anda parklarda olması gerekiyor. Şu ihtiyar adam emekli olması gerekiyor ama çocuğunun nafakasını çıkartmak için çalışıyor. Bu adamın ne hayatı var. Bırak çiftçiliği, bırak mazotu, bırak icar parasını, bırak traktörle sürmeyi, ben ne diyeyim. Adıyaman'da bir tütünümüz vardı, ona da el attılar. Şu anda Karadeniz'deki adamım nerdeyuk da, findukum gitti diyecek da” diyerek tepkisini gösterdi.

Tarlada işçiler tarafından toplanarak torbalara konulan soğanlar, kamyonlara yüklenerek pazara gönderiliyor.