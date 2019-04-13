Soğan çalan hırsızlar kameraya yansıdı

Şanlıurfa'da hal pazarında yüklü miktarda soğan çalan hırsızlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağ Mahallesi'nde hal pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında bir otomobille hal pazarına giren hırsızlar karanlıktan faydalanarak piyasa değeri 5 bin TL olan 29 çuval soğan çaldı. Soğan çuvalları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Hal esnafı da yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili yetkililerin güvenlik sağlamalarını ve denetlemesini istedi.

"Hal pazarının denetlenmesini istiyorum"

Yüklü miktarda soğanı çalınan esnaf Şemsettin Çiçek, "Geçen akşam bizim iş yerinde çuvalı 40 kilogramdan 29 çuval işlenmiş soğan çalındı. Yaşanan hırsızlık olayını bütün yerlere bildirdik. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Çalınan soğanlar bir ton 200 kilogramdır. Değeri ise 5 bin TL değerindedir. Hırsızlıklarla ilgili kime soruyorsak topu başka yerlere atıyorlar. Vardiyalara soruyorsak bilmiyoruz diyorlar. Saat 05.00 kadar çoğunlukla esnaflar iş yerlerini kapatıyorlar. Soğanları çalan hırsızlar hal pazarından çıkarken hiçbir müdahale edilmiyor. Mesai saati dışında o soğanlar nasıl oluyor hal pazarında çakılabiliyor. Benim soğanlarım çalındı. Canı yanan benim. Hal pazarında genelde hırsızlık olayları yaşanıyor. Kimisinin 7 patatesi, kimisinin de 5 biberi çalınıyor. Bütün görevlilerin hal pazarında yaşanan hırsızlık üzerinde durmalarını istiyorum" dedi.

Esnaf Osman Büyükyayla ise, "Hal pazarı sahipsiz bir yerdir. Burada olan bitenden kimsenin haberi olmuyor. Hal esnafı çok mağdurdur. Belediyelerin, yetkililerin bu hal pazarlarını kontrol etmeleri ve denetlemeleri gerekiyor. Kontrol edilmeyen her şey düzensizdir ve yolsuzluktur. Buranın kontrolü yoktur" diye konuştu.

Esnaf Mehmet Keskin de, hal pazarında yeni esnaf olmasına rağmen kendisinin de 5 çuval patates çalındığını belirterek, yetkililerden gerekli adımları atmalarını istedi.

Hırsızlıkla ilgili soruşturma sürüyor.