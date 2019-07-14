Soğmatar Antik Kenti belediyenin gündeminde

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe sınırları içinde bulunan ve çok sayıda kaya mezar, kuyu ve mağarayla dikkat çeken Soğmatar Antik Kenti'ni ziyaret edip, alanın turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmaları yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin turizm envanterini çıkarıp, geniş bir turizm yelpazesine sahip olan ilçede yapılacak çalışmalar için düğmeye bastı. Nemrut'un Tahtı'nı ziyaret edip bölgeyi turizmde cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen Başkan Kuş son olarak, Hazreti Musa'nın yaşadığı yer olarak rivayet edilen Soğmatar Antik Kenti'ne de gidip yapılacak çalışmalar konusunda ilgililerle fikir alışverişinde bulundu.

Hazreti Musa'nın yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve bir süre önce 5 bin yıllık oyuncak at arabası bulunan Soğmatar Antik Kenti'ne beraberinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, belediye meclis üyeleri ve teknik ekiple giden Başkan Kuş, alanda incelemelerde bulundu. Kente 80 kilometre mesafedeki Eyyübiye ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde yer alan antik kent, firavundan kaçan Hazreti Musa'nın yaşadığı yer olarak kabul ediliyor. Mahalle içerisindeki kuyulardan birinin Musa Peygamber'in asası tarafından açıldığına inanılırken, halk arasında Şuayip Peygamber'in de bu bölgede Hazreti Musa ile buluştuğu anlatılıyor.

Alanda incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “ Meclis üyelerimizle birlikte Eyyübiye ilçe alanları içinde bulunan Soğmatar Antik Kentimize ziyaret gerçekleştirdik. Burada gerçekten tarihin yattığını görüyoruz. 5 bin yıl öncesine bizi götüren tarihin yapıların varlığı söz konusu. Burayı gezdiğimizde ve tarihi yapıları gördüğümüzde çok etkilendik. Türkiye'de ve Şanlıurfa'daki belki de bir çok tarihi yapıdan daha da önem arz eden bir yapı ile karşı karşıya kaldık. İnşallah Eyyübiye Belediyesi olarak burayı da sahipleneceğiz ve bu alanı da turizm merkezi haline getireceğiz. Bu bölgeyi sahiplenip canlandıracağız. Çok önemli bir Göbeklitepe'miz var. Soğmatar Antik kenti de Göbekli Tepe'den sonra Türkiye'nin konuştuğu önemli bir turizm alanı olacak inşallah. Höyüklerin hemen arkasında Arkeologlar tarafından kazı çalışmaları başlamış durumda. Bizlere ifade edilen şu kazılar sonrası tarih daha da geriye gidecek. Belki de 10 bin yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, burayı sahipleneceğiz ve turizme kazandıracağız” diye konuştu.