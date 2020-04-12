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Sokağa çıkamayan Şanlıurfalılardan balkon konseri

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şanlıurfa’da bazı vatandaşlar balkondan mahalleye konser verirken, bazıları ise mahalleye İstiklal Marşı dinletti.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar balkondan mahalleye konser verirken, bazıları ise mahalleye İstiklal Marşı dinletti.


Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden biri Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar ellerine mikrofon alıp mahalleye konser verdi. Bazıları ise balkona yerleştirdikleri dev hoparlörlerden müzik çalıp, İstiklal Marşı dinletti. Balkon konserlerine diğer apartmanlarda oturanlar ıslık ve alkışlarla eşlik ederken, İstiklal Marşı okunduğunda ise balkonlardan Türk Bayrağı sallandı.

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