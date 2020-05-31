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Sokağa çıkan yaşlılar camiye koştu

Korona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara bugün saat 14.

00 ile 20.00 arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle birlikte evlerinden çıkan yaşlılar, Balıklıgöl'deki camilere akın etti.


Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bugün saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Saatin gelmesiyle birlikte yaşlılar, zaman geçirmek ve namaz kılmak için Balıklıgöl'e akın etti. Balıklıgöl platosunda yer alan camilere giden yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Balıklıgöl'de de gezen yaşlılar, balıklara yem atıp yürüyüş yaptı.


Uzun süredir evden çıkamadıkları için spor da yapamadıklarını söyleyen yaşlılar, 6 saatlik süre zarfında hem gezerek spor yapacaklarını hem de kişisel ihtiyaçlarını gidereceklerini belirttiler.

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