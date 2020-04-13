İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkmayan Viranşehirlilere teşekkür

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, sokağa çıkma yasağına uyan ilçe halkına teşekkür etti.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldıkları için Viranşehir halkına teşekkür etti.


"Evde kal" çağrısında bulunan Ekinci, "Hafta sonu olduğu gibi zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama devam ediyor. Kıymetli vatandaşlarımıza güveniyor ve evde kalın, sağlıklı kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.