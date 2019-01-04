Sokak kedileri için sıcak evler kuruldu

Son günlerde bölgede aralıklarla devam eden sağanak yağış ve karla birlikte etkili olan soğuk hava özelikle sokak hayvanları için zor koşullar oluşturuyor. Sokak hayvanların üşümemesi ve sıcak bir ortamda zamanlarını geçirmesi için, Siverek Belediyesi örnek bir davranışa imza atarak, 40 parka kedi evi kurdu.

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde marangoz atölyesinde imal edilen kedi evleri vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı. ‘İlçe merkezinde bulunan yaklaşık 40 parka 2 tane kedi evi bırakan ve kış aylarında kedilerin soğuktan korunması için parklarda kedi evleri kurduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, “Kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla birlikte açıkta kalan kediler için kent merkezinde bulunan tüm parklarımızda kedi evi yapmaya başladık ve kedilerin soğuktan korunmalarını sağladık, bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını ve zaman zaman kedi evlerinin önüne yiyecek koymalarını rica ediyoruz” dedi. Parklarda kedi evlerini gören vatandaşlar ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu belirtti.