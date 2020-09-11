Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yoldan geçen araçlara saldıran başıboş sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sokaklarda başıboş dolaşarak yoldan geçen araçlara saldıran köpekler, bölge esnafı ile vatandaşları tedirgin ediyor. Viranşehir Caddes'ini mesken tutan köpekler, kazalara da sebebiyet veriyor. Çocuklar ise köpek korkusu nedeniyle bölgeden geçemiyor. Köpeklerin araçlara ve insanlara saldırdığını, kazalara neden olduğunu söyleyen vatandaşlar, Ceylanpınar Belediyesi yetkililerinin köpekleri toplamasını istedi.