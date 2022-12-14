Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sokakta yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden yapılan silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Rüştü Küçük Ömer Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.D (40) sokakta yürüdüğü sırada kendisini takip eden bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. H.D., vücudunun değişik yerlerine isabet eden mermilerle yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler arabayla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Ekipleri yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesine kaldırırken, polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Alınan bilgilere göre yaralı H.D.,nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.