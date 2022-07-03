Sokakta bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 27 yaşındaki İbrahim Müjde, iddiaya göre yanına yaklaşan bir kişi ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonunda cebinden bıçağını çıkaran şahıs, Müjde'yi 7 yerinde bıçakladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.