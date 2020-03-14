Sokakta kalan çocuklar hayata kazandırılacak

Şanlıurfa'da “Geleceğimiz sokakta kaybolmasın” proje ile dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıkları benimsedikleri sokaklardan alınarak, çeşitli programlarla hayata kazandırılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal tesislerinde düzenlenen tanıtım programına, Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile projeye destek veren kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Geleceğimiz sokakta kaybolmasın projesi”nin genişleyerek daha çok aileyi ve çocuğu kapsamasını dilediğini belirterek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde emeği geçen ŞURKAV Yönetim Kurulu üyelerine, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'ya ve katkı sunan herkese teşekkür eden Vali Erin, projenin öncelikle Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve diğer proje ortaklarıyla birlikte yürütüleceğini ifade etti.

Proje kapsamındaki çocukların ve annelerinin, duygu ve düşüncelerini dile getirmesiyle devam eden program, çocuklara günün anısına birer hediye paketi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.