Sömestr tatilinin eğlenceli etkinliği Piazza'da

AVM'nin etkinlik alanında, 19 Ocak Cumartesi ve 27 Ocak Pazar günleri arasında, her gün 13.00 ile 19.00 saatlerinde gerçekleşecek etkinlikte, minik ziyaretçiler eğlenceye doyacak. 4- 12 yaş arası çocukların ücretsiz katılabilecekleri etkinlikte, minik ziyaretçiler, televizyonlarda sıkça gördükleri hayvanlar dünyasının sevimli kahramanlarıyla tanışacaklar. Zürafa, aslan ve fil gibi doğanın en güçlü, en büyük ve en hızlı kahramanları ile macera dolu bir yolculuğa çıkacak olan minik ziyaretçiler, unutamayacakları yarıyıl tatili anıları yaşayacak.

Etkinliklere, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club kart sahibi ailelerin çocukları katılabilecek. Kartı olmayan aileler ise AVM'nin danışma biriminden temin edecekleri formu doldurarak, bu kartın avantajlarından anında faydalanmaya başlayabilecekler.