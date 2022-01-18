Son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce kilo kuruyemiş ele geçirildi

Zabıta Müdürlüğü, ilçede yürüttüğü denetimlerine bölge bölge devam ediyor. Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, Kamberiye Mahallesinde bulunan bir depoda incelemelerde bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin de eşlik ettiği gıda ürünlerinin tutulduğu depoda yapılan denetimde zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünler olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 65 kilogram çekirdek, 80 kilogram fıstık, 100 kilogram badem, 100 kilogram lokum ve 165 kilogram yer fıstığı ele geçirildi. İmha edilmek üzere ürünlere el konulurken, depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin gündüz ve gece vardiyalarında devam edeceği kaydedildi.