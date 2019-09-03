Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özbilek Kaza Geçirdi

Mehmet Özbilek, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolunda seyir halindeyken, Demirkol kavşağında karşısına aniden bir aracın çıkması nedeni ile kaza yaptı. Araçta bulunan Müdür Özbilek, kazadan yara almadan kurtulurken, 34 BY 3559 ve 34 PR 5456 plakalı araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlarda bulunanlar ambulans ile Şanlıurfa Araştırma hastanesine kaldırılırken, araçtakilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.