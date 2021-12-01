Soylu Ceylanpınar'da sağlık kabininin açılışını yaptı

Ceylanpınar'da sağlık kabininin açılışına İlçe Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi. Kabin açılışında konuşan Soylu, “İnsan için en önemli hizmetlerden biri sağlıktır. Sağlık kabininin Ceylanpınar halkına hayırlı olmasını temenni ediyor, bu güzel hizmeti ilçemize kazandıranlara iş hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan sağlık kabininde acil yardım uygulamalarının yanı sıra evde bakım ve tedavi hizmetleri, pansuman, küçük cerrahi müdahaleler, enjeksiyon, serum, sonda takma ve çıkarma, gebelik testi, gebelik izleme, bebek ve çocuk izlemeleri, kan değeri ölçümü, tansiyon, şeker takibi, yara ve yanık tedavisi hizmeti verecek.