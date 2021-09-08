Soylu öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Ceylanpınar'da ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlarken, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu Şehit Mustafa Katırlı İlkokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ceylanpınar'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm kademeleriyle yüz yüze eğitime başladı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt ile birlikte Şehit Mustafa Katırlı İlkokulu'nu ziyaret ederek çocukları ilk eğitim gününde yalnız bırakmadı. Sınıfları gezerek öğrencilere kırtasiye yardım paketi hediye eden Soylu, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi. Uzun bir aradan sonra öğrencilerine kavuşan öğretmenleri de unutmayan Soylu, öğretmenlere gül takdim etti, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.