Soylu, vatandaşlara aşure ikram etti

Ceylanpınar Belediyesi her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında düzenlediği aşure ikramını vatandaşların yoğun olduğu çarşı merkezinde gerçekleştirdi. Ceylanpınar Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle her yıl düzenlediği aşure ikram geleneğini bu yıl da sürdürdü. Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte binlerce vatandaşa aşure ikram edildi.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından organize edilen aşure etkinliğine Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Almaz, Abdulkadir Akgeyik, Belediye Meclis üyeleri Ümit Bilgin, İshak Uğur ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Beşkat'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ceylanpınar çarşı merkezinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, binlerce Ceylanpınarlı aşure ikramında buluştu. Ceylanpınar ilçe halkının muharrem ayını tebrik eden Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Başta Muharrem ayının ilimize, ilçemize, milletimize, bütün yurdumuza hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ederim. Çok kıymetli hemşerilerimin hicri yeni yılını kutluyorum. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden dilerim. Bugün aşure günü münasebetiyle aşure dağıtıyoruz. Aşure gününüzü tebrik eder, en samimi duygularımla yeni güzelliklerin ve mutlulukların başlangıcı olan aşure gününün insanların maddi ve manevi arınmasına, ülkemiz ve insanlığın kurtuluşuna sevgi, huzur ve barış iklimine kavuşmasına vesile olmasını yüce rabbimden dilerim. Muharrem ayının ve aşure gününün inanç tarihimizde önemli bir yeri vardır. 10 Muharrem yani aşure günü dinler tarihinde kutsal bir gündür. Kaynaklarda da ifade edildiği gibi aşure gününde birçok peygamberin hayatında önemli ve olumlu olaylar meydana gelmiştir. Bugün de Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem'in onlara inananlar çok büyük sıkıntılardan, zulümlerden, baskılardan kurtulmuşlardır. Yeni ve güzel başlangıçlara büyük ilahi lütuflara ermişlerdir. Çok kıymetli hemşerilerimin çok güzel bir güne erişmiş bulunmalarını peygamber efendimiz Muharrem ayını Allah'ın ayı olarak tanımlıyor. Ramazan orucundan sonra tutulacak en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu söylüyor. Sevabının da 30 misli alacağını belirtiyor. Bugün tutulacak orucun geçen senenin günahlarına kefaret, olacağını müjdeliyor. Bu vesileyle aşure gününüzü kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden dilerim” diye konuştu.