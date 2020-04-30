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Soylu'dan 1 Mayıs mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, helal kazancı ve emeği kutsal sayan milletin bir ferdi olarak, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını söyledi.


1 Mayıs'ın toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını dileyen Soylu, "Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Biz de belediye olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Demokratik mücadelenin en önemli alanı olan emeğe saygının yollarını açmaya devam edeceğiz " dedi.

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